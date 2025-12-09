Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler: Diğer liderlerden farklı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel meseleleri değerlendirdiği yeni bir röportaj verdi.

Trump, Politico’ya verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisinden de bahsetti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onun diğer tüm liderlerden farklı olduğunun altını çizdi.

"O ÇOK ÇETİN BİR ADAM, O BENİM DOSTUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasının çok iyi olduğunu da vurgulayan Trump, şöyle konuştu;

“Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum.

"O DİĞER LİDERLERDEN ÇOK FARKLI"

Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı."

SURİYE'YE OLAN YAPTIRIMLARI DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE KALDIRMIŞTI

Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladığı sırada bir kez daha Suriye meselesi açıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisinden bahsetmişti.

Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasında çok önemli rol oynadıklarına işaret eden Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan da beni özellikle aradı. 'Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı olmaz. Kaldırırsanız çok iyi bir şansı olur' dedi. Ben de yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi." ifadelerini kullanmıştı.