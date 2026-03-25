Dünya basını yazdı: Türkiye, Körfez ülkelerinin savaşa katılmaması için yoğun diplomasi yürütüyor

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta İsrail-ABD ortaklığında İran'a saldırı düzenlenmesiyle başlayan savaş, 26. gününde devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde başlayan saldırılar, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) misillemeleriyle genişliyor.

Misillemeler kapsamında ABD üslerinin hedef alındığı Körfez ülkelerinde de yıkımlar gerçekleşti.

İran'dan ateşlenen 3 füze de Türkiye sınırları içerisine girdi ve NATO hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildi.

'BÖLGE ÜLKELERİ SAVAŞA KATILMAYI DEĞERLENDİRİYOR'

Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Bahreyn gibi bazı Körfez ülkeleri, İran'ın askeri kapasitesini kalıcı olarak zayıflatmak için operasyona katılmayı veya destek vermeyi değerlendirdiği haberleri dünya basınında yer aldı.

İran'ın Körfez enerji altyapısına yönelik tehditleri ve saldırıları, bölgede 'kardeş kavgası' riskini artırıyor.

TÜRKİYE, SAVAŞIN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Bu kritik süreçte Türkiye, savaşın bölge geneline yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir diplomatik çaba sarf ediyor.

Ankara, Körfez ülkelerini 'savaşta taraf olmamaları' konusunda ikna etmek için üst düzey temaslarını hızlandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etti; diğer bölge ülkeleriyle de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"SAVAŞ, BÖLGE ÜLKELERİ ARASINDA 'YIPRATMA' SAVAŞINA DÖNÜŞMEMELİ"

Türkiye, Körfez ülkelerine 'tedbirli olma' çağrısı yaparak, hava sahalarının veya üslerinin İran'a karşı kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıklamada "Savaşın bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini istemiyoruz." dedi.

DÜNYA BASINI, "TÜRKİYE YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte egemen kararlar aldığını ve 'bölgeyi ateşe atmak isteyen tuzaklara düşmeyeceğini' belirtti.

Dünya basınında yer alan haberlerde 'Türk diplomasisinin Körfez ülkelerini savaşa dahil olmaktan caydırmaya odaklandığı' yazıldı.

TÜRKİYE ATEŞKES ÇAĞRISINI SÜRDÜRÜYOR

Kaynaklar, Ankara'nın bu adımları, 'bölgesel istikrarı koruma' amacıyla attığını ifade ediyor.

Türkiye, hem İsrail'in genişlemeci politikalarını hem de İran'ın bölgeyi karıştırma girişimlerini eleştirirken, ateşkes ve müzakereler çağrısını sürdürüyor.

"TÜRKİYE ARABULUCU ROLÜ ÜSTLENİYOR"

Uzmanlar, Türkiye'nin bu tutumunun NATO üyesi kimliğiyle çelişmediğini, aksine bölgede arabulucu rolü üstlenerek hareket ettiğini belirtiyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın "İran'la görüşmeler yapıyoruz." açıklamasına rağmen Tahran, bu iddiaları yalanlıyor ve gerilim devam ediyor.

DÜNYA TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİSİNİ TAKİP EDİYOR

Piyasalar ve bölge ülkeleri, Türkiye'nin diplomatik hamlelerinin sonuçlarını yakından izliyor.

Savaşın genişlemesi halinde enerji fiyatlarındaki yükseliş ve mülteci akını gibi riskler artarken Ankara'nın çabaları, 'bölgesel yangını söndürme' girişimi olarak değerlendiriliyor.