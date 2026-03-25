Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı

"Rüşvet ve yolsuzluk" davalarının sürdüğü CHP'de sular durulmuyor.

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk davası 10'uncu gününde devam ederken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Son günlerde gözler, soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e çevrildi.

İKİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete getirileceği öğrenildi.

AKIN GÜRLEK, GENEL BAŞKAN İLE İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçenlerin yakında ortaya çıkacağına işaret etmişti.

ADAYLIK SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Bilindiği üzere Muhittin Böcek, pandemi döneminde geçirdiği rahatsızlıklar üzerine yeni dönemde aday olmaması için yoğun bir muhalefetle karşı karşıyaydı.

Antalya'da CHP'den birçok isim, adaylık için kulis yaptı.

Muhittin Böcek'in aday gösterilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak bir anda durum değişti ve Muhittin Böcek aday gösterildi.

20 MİLYON DOLARA ADAYLIK MI SATIN ALDI

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre; Muhittin Böcek, aday olabilmek için yaklaşık 20 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.

CHP kulislerinde konuşulup dışarıya sızan bu iddia, önümüzdeki günlerde Türkiye gündeminde fazlasıyla tartışılacak gibi gözüküyor.