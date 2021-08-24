Düşüş sürüyor! Altın fiyatları 24 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 24 Ağustos 2021 Salı güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren aşağı yönlü seyrediyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 489 liradan, çeyrek altın ise 805 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 24 Ağustos 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

24 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.801,86

Altın ONS satış: 1.802,24

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 489,21

Gram altın satış: 489,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 796,00

Çeyrek altın satış: 805,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.173,00

Cumhuriyet altını satış: 3.210,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.592,00

Yarım altın satış: 1.612,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3,205,47

Tam altın satış: 3.242,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 443,98

22 Ayar bilezik alış: 447,32