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    Düzce depreminde dış cephesi zarar gören adliye onarılıyor

    5.9 büyüklüğündeki depremde dış cephesi hasar gören adliye binasında onarım işlemleri sürüyor. Binanın genel olarak sağlam olduğu aktarılıyor.
    • 04.12.2022 - 10:51
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    Düzce depreminde dış cephesi zarar gören adliye onarılıyor

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü korkunç bir deprem yaşandı.

    5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalarda yıkım ve onarım çalışmaları sürüyor.

    Depremde, dış cephesi zarar gören binada yüklenici firma tarafından hasar ortadan kaldırılıyor.

    Adliyede onarım çalışması

    Adliye içinde normal faaliyetler sürerken, ekiplerce dış cephesi kontrollü olarak yenileniyor.

    Düzce Adliyesi'nin eski idare amiri Temel Kırali, binanın sadece dış cephesinde hasar oluştuğunu belirterek, binanın genel olarak sağlam olduğuna dikkat çekti.

    "Binada ağır bir hasar yok"

    Kırali, "Depremde sadece içerideki dolapların yıkılması sebebiyle ufak tefek hasarlar oluştu. Genel anlamda adliye binası sağlam, herhangi bir sorun yok. İçeride çalışan arkadaşları da ziyaret ettik. Onlara 'Sakın korkmayın, binada ağır bir hasar yok' diyerek, binanın sağlam olduğunu söyledik" dedi.

    Düzce depreminde dış cephesi zarar gören adliye onarılıyor #1

    Düzce depreminde dış cephesi zarar gören adliye onarılıyor #2

    Düzce depreminde dış cephesi zarar gören adliye onarılıyor #3


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