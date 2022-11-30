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    Düzce'de acil yıkım kararı verilen camiler yıkıldı

    Gölyaka ilçesindeki 5.9'luk depremin ardından yıkım kararı verilen 3'ü cami 23 bina için harekete geçildi. Camilerin yıkımı tamamlanırken, sıra binalara geldi.
    • 30.11.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:28
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    Düzce'de acil yıkım kararı verilen camiler yıkıldı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü yaşanan depremin izleri sarılıyor.

    Depremin ardından hasar gören binaların tespit çalışması devam ederken, acil yıkım kararı çıkan binalar ekipler tarafından yıkılıyor.

    23 bina için yıkım kararı

    5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri’nde 3’ü cami 23 bina için acil yıkım kararı verilmişti.

    Cumayeri Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde hasarlı olan camilerin yıkımını gerçekleştirdi.

    Düzce'de acil yıkım kararı verilen camiler yıkıldı VİDEO

    Camiler yıkıldı, sıra binalarda

    İlçedeki Yaka, Ayşe Metin ve Orta Mahalle camilerinin yıkım işlemi tamamlandı.

    Ekiplerin yeni hedefi ise acil yıkım kararı verilen binalar üzerinde başlayacak.

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