Ulus Pazarı girişinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil aşı ekipleri tarafından aşı noktası kuruldu. Pazara gelen vatandaşlar bir yandan da koronavirüs aşısı oldu.

Edirne’de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmaları, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Nüfusa oranala aşılamanın en yüksek olduğu iller arasında yer alan kentte, İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil aşı ekipleri Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kurdu.

Hem çevre illerden hem Bulgaristan’dan ziyaretçi çeken pazarda, ekipler vatandaşları aşı konusunda bilgilendirdi.

Hiç aşı olmamış ya da aşı takvimini tamamlamamış vatandaşlar, pazara gelmişken diğer yandan da aşılarını oldu.

“HEM ALIŞVERİŞLERİNİ YAPIP HEM AŞILARINI YAPTIRABİLİRLER”

Aşı uygulamasından faydalanan vatandaşlardan Kübra Yılmaz, uygulamanın çok faydalı olduğunu, pazar yerinde aşı noktası kurulmasıyla binlerce kişiye ulaşılabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Pazara alışveriş yapmak için gelmiştim. Böyle bir uygulama olması gerçekten çok güzel. Vatandaşlarımız hem alışverişini yapıp hem aşılarını yaptırabilirler. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum.”

Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu ViDEO







“FIRSATINI BULMUŞKEN AŞI OLDUM”

Sıra beklemeden aşı olduğunu belirten Birol Sümer isimli bir vatandaş ise mobil aşı ekiplerine teşekkür ederek şu sözleri kaydetti: “Hastaneye gitsem sıra bekleyecektim. Çabucak aşımı oldum. Güzel bir uygulama olmuş. Fırsatını bulmuşken aşımı oldum.”

Cengiz Ceylan isimli bir vatandaş da yerinde aşı uygulamasının vatandaşlara kolaylık sağladığını ifade etti.