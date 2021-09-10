Euro
9.968
-0.25%
Dolar
8.4175
-0.24%
Altın
485.93
-0.17%
Borsa
1.447
-0.4%
Bitcoin
390.005
-1.31%
EXEN Coin
25.10
1.94%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu

    Ulus Pazarı girişinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil aşı ekipleri tarafından aşı noktası kuruldu. Pazara gelen vatandaşlar bir yandan da koronavirüs aşısı oldu.
    • AA
    • 10.09.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu

    Edirne’de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmaları, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Nüfusa oranala aşılamanın en yüksek olduğu iller arasında yer alan kentte, İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil aşı ekipleri Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kurdu.

    Hem çevre illerden hem Bulgaristan’dan ziyaretçi çeken pazarda, ekipler vatandaşları aşı konusunda bilgilendirdi.

    Hiç aşı olmamış ya da aşı takvimini tamamlamamış vatandaşlar, pazara gelmişken diğer yandan da aşılarını oldu.

    “HEM ALIŞVERİŞLERİNİ YAPIP HEM AŞILARINI YAPTIRABİLİRLER”

    Aşı uygulamasından faydalanan vatandaşlardan Kübra Yılmaz, uygulamanın çok faydalı olduğunu, pazar yerinde aşı noktası kurulmasıyla binlerce kişiye ulaşılabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Pazara alışveriş yapmak için gelmiştim. Böyle bir uygulama olması gerçekten çok güzel. Vatandaşlarımız hem alışverişini yapıp hem aşılarını yaptırabilirler. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum.”

    Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu ViDEO

    Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu #1

    “FIRSATINI BULMUŞKEN AŞI OLDUM”

    Sıra beklemeden aşı olduğunu belirten Birol Sümer isimli bir vatandaş ise mobil aşı ekiplerine teşekkür ederek şu sözleri kaydetti: “Hastaneye gitsem sıra bekleyecektim. Çabucak aşımı oldum. Güzel bir uygulama olmuş. Fırsatını bulmuşken aşımı oldum.”

    Cengiz Ceylan isimli bir vatandaş da yerinde aşı uygulamasının vatandaşlara kolaylık sağladığını ifade etti.

    Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu #2

    Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu #3

    Edirne’de, Ulus Pazarı girişinde aşı noktası kuruldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir