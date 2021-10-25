Edirnekapı durağında bir metrobüsün arızalanmasıyla, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. İşe gitmek için bekleyen vatandaşlar, yaşanan duruma sinirlenerek tepki gösterdi

İstanbul’da, sık sık arıza yapan İETT otobüsleri ve metroların yanı sıra metrobüslerde yaşanan sıkıntılar da vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Bakımsızlık nedeniyle yoldan kalan İETT otobüsleri zaman zaman vatandaşlar tarafından itilerken, arızalı metrolardan inen vatandaşlar raylar üstünde duraktan durağa yürümeye başladı.

Bu manzaraya alışan İstanbulluların mağduriyeti, metrobüslerin de arızalanmasıyla daha da arttı.

İstanbul trafiğine tuz biber olan toplu ulaşımdaki arızalara bir yenisi daha eklendi.

METROBÜS KUYRUĞU

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme yönünde hareket eden ve bir metrobüs, Edirnekapı durağında arızalandı.

Arkadan gelen araçlar beklemek zorunda kalınca, uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

İşe gitmek iççin durakta bekleyen vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

Edirnekapı’da arızalanan metrobüs, araç kuyruğu oluşturdu VİDEO



YOLDAN KALDIRILDI

Ekipler, arızalı olan aracı yoldan kaldırdı.

Araç kuyruğu, aracın kaldırılmasından bir süre sonra trafiğin normale dönmesiyle ortadan kalktı.