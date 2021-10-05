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- EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı
EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 10:53
- Güncelleme : 05.10.2021 - 11:12
Türkiye'de telefon dolandırıcılığı her geçen gün katlanarak artıyor
Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise FETÖ, DEAŞ, PKK ve polis/savcı numarasıyken son günlerde sosyal medya iletişiminin yaygınlaşmasıyla bu taktik değişti.
Sosyal medya hesaplarından, son günlerde gündeme gelen görüntülü cinsel sohbetler sonucu dolandırıcılık için artan şantaj girişimlerine karşı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyarı yayınladı.
GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER
Uyarıda, vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.
DİKKAT EDİN
Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.