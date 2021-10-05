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    EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı

    EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı

    Sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen uygunsuz görüntüleri kullanarak şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı EGM, dikkatli olun çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 11:12
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    Türkiye'de telefon dolandırıcılığı her geçen gün katlanarak artıyor

    Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise FETÖ, DEAŞ, PKK ve polis/savcı numarasıyken son günlerde sosyal medya iletişiminin yaygınlaşmasıyla bu taktik değişti.

    Sosyal medya hesaplarından, son günlerde gündeme gelen görüntülü cinsel sohbetler sonucu dolandırıcılık için artan şantaj girişimlerine karşı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyarı yayınladı.

    GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER

    Uyarıda, vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.

    DİKKAT EDİN

    Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.

    EGM den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı #1

    EGM den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı #2

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