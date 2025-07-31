Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

Eski tip ehliyetlere sahip olan ve belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen sürücüleri sevindirecek haber akşam saatlerinde geldi...

Eski tip ehliyetlerin indirimle yenilenmesi işlemlerinin, bugün mesai saati bitiminde sona ermesi bekleniyordu.

Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirilmişti.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden 'ehliyet yenileme son tarihine' ilişkin açıklamada bulundu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sürenin 7 ay uzatılarak 31Temmuz 2025’e çekildiğini hatırlattı.

Konuya ilişkin alınan yeni kararı paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

BAŞVURU SAYILARINI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, açıklamalarının devamında aylara göre başvuru sayılarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Ancak;



-18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.



-Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.



-Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.



Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:



Ocak: 140.000



Şubat: 82.000



Mart: 84.000



Nisan: 101.000



Mayıs: 270.000



Haziran: 502.000



Temmuz: 1.413.489



Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

2 MİLYON 167 BİN 713 SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLENMEDİ

Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediğinin altını çizen Bakan Ali Yerlikaya, son kez uzatma kararı aldıkları uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya, son olarak şöyle dedi: