Ekrem İmamoğlu: Kar yağışı, her şeye rağmen bereket

Karın güzel tarafına bakma çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mağdur olan İstanbullulardan özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına yönelik açıklamalarda bulundu.

AKOM'dan son gelişmeleri aktarmak üzere konuşan Ekrem İmamoğlu, karın güzel ve bereketli yanına bakılması gerektiğini söyledi.

Tüm emekçilere çalışmalarından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, Vali ile de devamlı iletişimde olduğunu belirterek teşekkürlerini dile getirdi.

"MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Vatandaşlardan da özür dileyen İmamoğlu, "E5, D-100 kime aittir bellidir. Ama böyle bir afet ortamında birbirimizi yaralayan söylemleri duymuyor, görmüyoruz bile. Şu an bu masada birçok kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi var. Her emekçinin emeğine, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Bu anlamda da sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Her an telefonun karşı ucunda oldular.

Mağdur olan vatandaşlarımızın varolduğunu bilerek onlardan da özür dileyerek, sorunu azalttığımızı belirtiyorum. Bu akşam yine kar yağışı olduğunu bilelim. Dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Yarına da dikkat etmeliyiz. İşi olan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını tercih etsinler." açıklamasında bulundu.

"KAR YAĞIŞI, HER ŞEYE RAĞMEN BEREKET"

İmamoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede karın önemine vurgu yaparak, "Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlaımıza dile getirmek isterim. Zira iklim değişikliğiyle mücadelede karın ne kadar etkili olduğunu bildiğimiz, özellikle Trakya coğrafyasında, İstanbul coğrafyasında yer altı sularının ne kadar çekildiğini ve tarımda ne kadar büyük bir problem yarattığını bildiğimiz bu dönemde, bu kar yağışı her şeye rağmen bir bereket." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BİR KAR YAĞIŞI OLDU"

Barajların dolacağını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul için su kaynağı olduğunu ifade edelim. Bugün itibariyle yüzde 54 civarı olan doluluk oranının yüzde 70 civarına çıkacağını umut ediyoruz. Yoğun bir kar yağışı oldu." dedi.