Ekrem İmamoğlu: Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla röportaj verdi.

İmamoğlu'nun röportaj verdiği isim ise Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı oldu.

Altaylı'ya verdiği röportajda Meclis'teki komisyondan da bahseden İmamoğlu, Kürtçe öğrenmeye çalıştığından bahsetti.

"NEDEN KÜRTÇE ÖĞRENMEDİM"

"Düşündüm ve kendime 'Sen neden biraz da olsa Kürtçe öğrenip aynı vatanı paylaştığın anneye birkaç cümle kurmayı düşünmedin?' diyerek elbette kendimi sorguladım." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"KÜRTÇE ÖĞRENMEYE GAYRET GÖSTERİYORUM"

Aynı şehri paylaştığım komşularımın, vatandaşlarımın dilini azıcık bile olsa bilmem gerekir diyerek Kürtçe öğrenmeye gayret gösteriyorum.

"TARİHİ BİR SORUMLULUK"

Biz İstanbul'da, İstanbul İttifakı'nı bu samimi ve içten duygularımızla kurduk. Tarihi bir sorumluluğumuz var, temel amacımız bugünü kurtarmak olamaz."