Ekrem İmamoğlu'na yeni soruşturma
Haber Merkezi

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı....

Ekrem İmamoğlu'na 'Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret' suçu işlendiği iddiasıyla bir soruşturma daha açıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Öznur Kaya
Editor