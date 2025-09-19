Ekrem İmamoğlu'ndan sağ kolu Necati Özkan'a 15 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında da Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İmamoğlu ile birlikte tutuklanan birçok isim itirafçı olarak, rüşvet ağını da ortaya çıkardı.

Buna göre, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'ın alınan ihalelerden pay elde ettiği belirlendi.

15 MİLYON TL ÖZKAN'A

Son olarak BDDK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; İBB Medya AŞ'den 21 milyon 200 bin TL hak ediş ödemesi alan LookMedya isimli şirketin, ödemenin 15 milyon TL'sini Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın Öykü Reklam isimli şirketine aktardığı belirlendi.

ASIL PAY İMAMOĞLU'NUN SİSTEMİNE

Bu paranın, LookMedya'nın İBB Medya AŞ'den aldığı ihalelerin karşılığında İmamoğlu'nun 'sistemine' aktarılan rüşvet parası olduğu düşünülüyor.