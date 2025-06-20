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Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen Güre’deki arazi arandı

Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Güre Mahallesi'nde yer alan arazide, Jandarma tarafından 2 saat süreyle geniş çaplı arama yapıldı.

İHA İHA
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Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen Güre’deki arazi arandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu öne sürülen Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

ARAMA 2 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi’nde belirtilen arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

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