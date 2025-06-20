Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen Güre’deki arazi arandı Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Güre Mahallesi'nde yer alan arazide, Jandarma tarafından 2 saat süreyle geniş çaplı arama yapıldı.