Euro
11.7435
2.69%
Dolar
10.3429
2.83%
Altın
619.55
2.8%
Borsa
1.686
-0.99%
Bitcoin
634.415
-2.43%
BTXN Coin
21.84
1.43%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran teklif TBMM'ye sunuldu

    AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.
    • AA
    • 16.11.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 18:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran teklif TBMM'ye sunuldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.

    TEKLİF TBMM'DE

    Bunun üzerine harekete geçen AK Parti milletvekilleri, faturalardan TRT payını kaldırıcak kanun teklifini hazırlayarak TBMM'ye sundu.

    TRT PAYI KALDIRILACAK

    Kanun teklifinin kabul edilmesiyle, faturalara yansıtılan TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılacak.

    Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran teklif TBMM ye sunuldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir