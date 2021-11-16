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- Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran teklif TBMM'ye sunuldu
Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran teklif TBMM'ye sunuldu
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.
- AA
- 16.11.2021 - 18:15
- Güncelleme : 16.11.2021 - 18:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.
TEKLİF TBMM'DE
Bunun üzerine harekete geçen AK Parti milletvekilleri, faturalardan TRT payını kaldırıcak kanun teklifini hazırlayarak TBMM'ye sundu.
TRT PAYI KALDIRILACAK
Kanun teklifinin kabul edilmesiyle, faturalara yansıtılan TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılacak.