Emine Erdoğan, "Yeşil Vatan Seferberliği"ne katılım çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" ile ilgili NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında seferberlik kapsamında fidan sahiplenerek doğaya katkıda bulunma çağrısında bulundu.

"YARINLARA UMUT OLACAK FİDANLAR YEŞERTELİM, ORMANLARIMIZI ÇOĞALTALIM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır. Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI YARINLARIMIZ İÇİN BİR FİDAN SAHİPLENMEYE DAVET EDİYORUM"