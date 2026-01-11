Abone ol: Google News

Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım

Türk müziğine gönül veren çocuklar için Palet Türk Müziği İlkokulu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okulun gençleri cesaretlendirmesini ve umut olmasını temenni etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 11:34
  • Emine Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
  • Sosyal medya hesabı üzerinden okulun ilham ve umut kaynağı olmasını diledi.
  • Paylaşımında ziyaretten görüntülere de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"GELENEĞİ YAŞATAN BU GÜZEL EMEK GÖNÜLDEN GÖNÜLE ÇOĞALSIN"

Emine Erdoğan paylaşımında, şu sözleri kullandı:

"Palet Türk Müziği İlkokulu'nun, Türk müziğine yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın."

Paylaşımda ayrıca, ziyaretten görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Gündem Haberleri