Faruk Acar'dan Ensonhaber ekibini gözaltına alan İsrail'e sert tepki

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 5.günde de devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar sürerken, son dakika gelişmesi yaşandı.

Gazetecilik faaliyetleri kapsamında İsrail'e giden Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Ensonhaber Yazarı Adem Metan gözaltına alındı.

Gazetecilerin gözaltına alınması sonrası İsrail'e tepkiler çığ büyüdü.

Bunlardan biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Acar, şu ifadeleri kullandı:

Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır.



​Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya; dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor; gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz.