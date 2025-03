Erdoğan'dan İslam dünyasına mesaj: Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Bu gecenin aynı zamanda Kadir Gecesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, İslam aleminin müstesna ve muazzez bir geceyi idrak ettiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, tan yerinin ağarıncaya kadar esenlikle dolduğu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin başta Gazze ve Filistin olmak üzere Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de ve daha pek çok yerde zulme, zalime ve soykırıma karşı kahramanca direnen tüm mazlumların kurtuluşuna, bunun yanında daha fazla kardeşliğe, daha fazla dayanışmaya, Müslümanlar arasında daha fazla vahdete vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, 19 Ocak'ta varılan ateşkes mutabakatını bozan siyonist hükümetin son günlerde Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdığını, savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, sağlık tesislerinin, sağlık çalışanlarının İsrail tarafından bilerek hedef alındığını belirtti.

"KARDEŞ FİLİSTİN HALKINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Neredeyse yüzde 80'i yıkık halde olan Gazze'nin ayakta kalan son binalarının da ağır bombardıman altında yok edildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Batılı güçlerin sessizliği karşısında şımardıkça şımaran, her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına ramazanda da devam ediyor. İsrail'in insanlık dışı son saldırılarında maalesef çoğu çocuk ve kadın 700'ün üzerinde Filistinli kardeşimiz şehit oldu, yüzlerce masum yaralandı. Tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sizlerden Kadir Gecesi'nde edeceğiniz dualarda Gazzeli kardeşlerimizi unutmamanızı istirham ediyorum. Rabbim bu geceyi hakkıyla ihya etmeyi hepinize, hepimize nasip eylesin diyorum. Şunu herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani yardımlarımızla yanlarında olacağız, diplomatik temaslarımızla yanlarında olacağız, barışçı ve adaleti savunan ilkeli politikalarımızla yanlarında olacağız. Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.