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    Eren Kış-10 Operasyonu başladı

    Ağrı, Kars ve Erzurum'da, 790 personel katılımıyla Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 09:13
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    Eren Kış-10 Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

    AYRINTILAR GELECEK...

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    Eren Kış-10 Operasyonu başladı #4

    Eren Kış-10 Operasyonu başladı #5

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