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Eren Kış-10 Operasyonu başladı
Ağrı, Kars ve Erzurum'da, 790 personel katılımıyla Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.
- İHA
- 03.12.2021 - 08:55
- Güncelleme : 03.12.2021 - 09:13
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.
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