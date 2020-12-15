Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu 2 Azerbaycanlı serbest bırakıldı

6 yıl önce doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek isterken yakalanan esirler arasında yer alan 2 Azerbaycanlı Bakü’ye ulaştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin dün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.

6 YILDIR ESİR TUTULUYORLARDI

Ermenistan'da 6 yıldır esir tutulan iki sivil Azerbaycan vatandaşı Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev'in de serbest bırakılanlar arasında bulundukları ve uçakla Bakü'ye ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi yer almadı.

BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER

Azerbaycan vatandaşı Esgerov, Guliyev ve Hasan Hasanov 2014'te, o dönemde Ermenistan'ın işgali altındaki Kelbecer'e gitmiş, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek istemişti.

Üç Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin almıştı.

BİRİ ÖMÜR BOYU DİĞERİ 22 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.