Erzincan'da servis kara saplandı: Acıkan minik öğrenciler beslenme saati yaptı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirken, ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

OKUL SERVİSİ KARLI YOLDA KALDI

Kırsal bölgelerde ise karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde öğrencileri okula taşıyan servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

ARAÇ VELİLERİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Kara saplanan servis aracına ilk müdahaleyi, durumu öğrenen öğrenci velileri yaptı.

Velilerin yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarılırken, daha sonra bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışması gerçekleştirerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

MİNİK ÖĞRRENCİLER BESLENME SAATİ YAPTI

Yolda uzun süre beklemek zorunda kalan anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi minikler ise yaşanan aksaklık sırasında beslenme çantalarındaki yiyecekleri araç içinde yiyerek, karınlarını doyurdu.

O anlar, kar yağışının günlük yaşam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.