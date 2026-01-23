Esat Yontunç hakkında adli kontrol kararı verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik soruşturmalar sürüyor...

Son olarak Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürülmüştü.

AÇIKLAMA YAPTI

Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı" ifadelerini kullanan Yontunç, "Alnım ak, ben kendime güveniyorum." dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün KKTC dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Esat Yontunç, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, geçen yıl ekim ayından bu yana devam ediyor.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında yer alırken Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında en son eski futbol ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.