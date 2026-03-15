Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Acar yeniden gözaltına alındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) daire başkanı olarak görev yapan Mehmet Cemil Acar'ın haksız kazançla servet sahibi olduğuna dair soruşturma devam ediyor.

2025 yılında kendisi ve eski eşi Çağla Acar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acar, 1 yıllık tutukluluğun ardından geçtiğimiz hafta serbest bırakıldı.

YENİDEN YAKALANDI

Savcılıktan yapılan itiraz üzerine harekete geçen ekipler Acar'ı yeniden gözaltına aldı.

Aksaray'da yakalanan Acar'ın Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

KAMU DAVASI BAŞLADI

28 Mart 2025'te tutuklanan Acar ve eski eşi Çağla Acar hakkında 89. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/113 Esas sayılı dosyası üzerinden kamu davası açılmıştı.

EVİNDE 26 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Acar'ın evinde yapılan aramalarda 26 kilogram altın ele geçirilmişti.

Ayrıca Acar'ın emekliliğinden sonra açıklayamadığı seviyelerde büyük servet edinimi tespit edilmişti.

Acar'ın evinde 26 kilogram külçe altının dışında, 1 milyon 320 bin dolar, 121 bin euro nakit ele geçirildi.

EMEKLİ OLMADAN 3 AY ÖNCE FABRİKA SATIN ALDI

MASAK raporlarına yansıyan verilere göre Acar'ın emekli olmadan sadece 3 ay önce Batman'da mercimek fabrikası satın aldığı, üzerine kayıtlı 12 gayrimenkul, 2019-2024 yılları arasında sadece bir banka hesabından 276 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

Yurt dışındaki banka hesaplarında 210 bin euro ile 150 bin dolar para trafiği saptandı.

Devam eden çalışmalarda Acar'ın eski eşi Çağla Acar üzerine çok sayıda kıymetli taşınmaz ve para trafiği olduğu öğrenildi.

9 Mart 2026'da hakım karşısına çıkan Acar hakkında tahliye kararı çıkmıştı.