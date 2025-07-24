Eskişehir yangınında şehit olan Muharrem Can'ın TUSAŞ'ta mühendis olduğu ortaya çıktı

Türkiye, aşırı hava sıcaklıklarına bağlı olarak yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Son olarak Eskişehir'de çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken acı haber geldi.

Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu hayatını kaybetti.

Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla mücadele eden kahraman şehitlerimizin kimlikleri de belli oldu.

TUSAŞ'TA ÇALIŞYORDU

Yangına müdahale sırasında hayatını kaybedenlerden biri olan Muharrem Can'ın, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) mühendis olduğu ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de görev aldığı öğrenildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından, kahraman şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı mesajı yayınlandı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: