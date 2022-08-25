- Haberler
- Gündem Haberleri
- Eyüpsultan'da yol çöktü: İETT otobüsü göçüğe girdi
Eyüpsultan'da yol çöktü: İETT otobüsü göçüğe girdi
- 25.08.2022 - 11:23
- Güncelleme : 25.08.2022 - 11:48
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti.
Caddeler adeta göle dönerken, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar ise yolda kaldı.
Birçok ilçede benzer görüntüler ortaya çıkarken, Eyüpsultan Alibeyköy'de ise rögar çöktü.
Ön lastikler göçüğe düştü
İETT otobüsünün sabah saatlerinde seyir halinde ilerlediği sırada üzerinden geçtiği rögarın çökmesiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Otobüsün ön lastikleri göçüğe düştü. Otobüs şoförü ise aracını geriye alıp yolcuları tahliye etti.
Yol trafiğe kapatıldı
Yolcular panik içerisinde kaçışırken, polis merkezinden gelen ekipler ise yolu trafiğe kapattı.
DHA'nın aktarımına göre; çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden çekilirken belediye ekipleri yolu düzeltmek için çalışma başlattı.
Eyüpsultan'da yol çöktü: İETT otobüsü göçüğe girdi VİDEO
"Yolculardan heyecanlı bir şekilde bağırma sesi geldi"
Çevre esnafı Mahmut Coşkun, "Sabah dükkana geldik. Arabayı park ettim. İETT otobüsü yoldan geçerken birden yol çöktü. Otobüsün tekerleği kaldı. Zor kurtardılar. Yolculardan heyecanlı bir şekilde bağırma sesi geldi. Esnaf o saatte yoktu. Polis arkadaşlarımız hemen geldiler. Yardımcı oldular. Belediyemiz yolu tamir ediyor." dedi.