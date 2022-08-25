Haberler

Gündem Haberleri

Eyüpsultan'da yol çöktü: İETT otobüsü göçüğe girdi

Eyüpsultan'da yol çöktü: İETT otobüsü göçüğe girdi

Megakent'te etkili olan yağmur nedeniyle birçok olumsuzluklar art arda yaşanmaya devam ediyor. Seyir halinde olan İETT otobüsünün ön lastikleri, rögarın çökmesiyle göçüğe düştü.