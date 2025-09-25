Eyyüp Kadir İnan: İzmir'i çöp dağlarına mahkum eden sizsiniz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde İzmir'de yaşanan çöp krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeybek, "İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na; İzmir'de yaşayan 5 milyon insan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?" şeklinde konuştu.

"İZMİR'İ ÇÖP DAĞLARINA MAHKUM EDEN SİZSİNİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Gökhan Zeybek'in açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi:

Yalancı, sahtekar ve ahlaksızsınız. İzmir'i çöp dağlarına mahkum eden sizsiniz. Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz. Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar.