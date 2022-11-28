Petrol
81.12
-3.09%
Euro
19.4599
0.27%
Dolar
18.63
-0.02%
Altın
1.053
0.20%
Borsa
4878
0.00%
Bitcoin
308.884
-1.89%
BTXN Coin
5.78
-0.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    28 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 28.11.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    28 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor. Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    Dünya Kupası

    13:00- 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"

    16:00- 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"

    19:00- 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"

    22:00- 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"


    Pençe-Kilit'te 480 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Pençe-Kilit'te 480 terörist etkisiz hale getirildi

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Kanada, Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu
    Dünya Kupası

    Kanada, Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu

    Görüş Bildir