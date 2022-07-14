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    Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir

    Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki hastanelerin girişlerine güvenlik sistemleri kurulacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 18:09
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    Sağlık çalışanlarına şiddet olayları son dönemlerde ciddi boyuta ulaşırken, gerekli önlemler sağlanmaya başladı.

    Özellikle koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarının sırtına binen yük, hastaların tahammülsüzlüğü nedeniyle hiçe sayılmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde görevi başındaki doktorun katledilmesi bardağı taşıran son damla olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki güvenliğin artırılacağını aktardı.

    Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, hastane giriş kapılarından başlanarak uygulanacak sıkı güvenlik tedbirlerinin tüm Türkiye'de kullanılacağını söyledi.

    "Kapı Güvenlik Sistemi"

    Bakan Koca, o paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."

    Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir #1

    Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir #2


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