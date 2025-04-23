Fahrettin Altun deprem sonrası oluşan dezenformasyona karşı uyardı

İstanbul’da art arda yaşanan depremler paniğe yol açarken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, deprem sonrası bazı medya kuruluşlarının yanıltıcı ve sansasyonel yayınlar yapmasına tepki gösterdi.

''REYTİNG UĞRUNA VATANDAŞLARIMIZI PANİĞE SEVK EDİYORLAR''

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür yanlış bilgilendirmelerin vatandaşları paniğe sürüklediğini şu sözlerle ifade etti:

İstanbul’da yaşanan depremin hemen sonrasında görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının yer verdiği bazı şahıslar konu ile alakalı yüzeysel ve sansasyonel ifadeler kullanmakta, birtakım temelsiz değerlendirmelerle yanlış yönlendirmelere kapı aralamaktadır.



Bazı medya kuruluşları da maalesef reyting uğruna, vatandaşlarımızı paniğe sevk edip yanlış yönlendirmek pahasına sansasyonel ifadelere çokça yer vermekte, sorumsuz bir yayıncılık örneği sergilemektedir.



Önemli ölçüde dezenformasyon da içeren bu yayınlar ilgili kurumlarımızca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bunlara karşı gerekli adımlar yasalarımız çerçevesinde atılacaktır.



Tüm kuruluşlarımızı sorumlu yayıncılığa davet ediyoruz.