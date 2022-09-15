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    Fahrettin Altun: Sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
    • 15.09.2022 - 01:51
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    Fahrettin Altun: Sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesini açıkladı.

    500 bin konut yapılacak projede başvurular bugün başladı.

    İlk gün rekor bir başvuru sayısına ulaşıldı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, günün sonunda konuya ilişkin sosyal medyadan bilgi verdi.

    "İlk gün 865 bin başvuru yapıldı"

    İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı. Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak" ifadelerini kaydetti.

     

    Fahrettin Altun: Sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı #1


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