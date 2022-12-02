- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fahrettin Altun Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne katıldı
Fahrettin Altun Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne katıldı
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Küresel çapta Türkiye'nin merkez ülke konumunda olduğunu vurguladı.
- 02.12.2022 - 11:01
- Güncelleme : 02.12.2022 - 11:05
TİM Gösteri Merkezi'nde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi gerçekleştirildi.
Etkilinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da katıldı.
Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Altun'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Yeni teknoloji araçları güvenlik sorununa da yol açıyor.
Dezenformasyondan korunmak için hakikat zırhına ihtiyacımız var.
Derinleşen hakikat krizi, güvenilir bilgiye olan talebi artırdı.
Hakikat odaklı iletişim anlayışından zerre taviz vermemeliyiz.
Türkiye, küresel barış ve istikrar için merkez ülke konumunda.