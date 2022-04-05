Fahrettin Altun'dan diplomatik görüşmelere güç vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği diplomatik görüşmelere yönelik değerlendirme yapan Altun, bu çabaların dünya barışını tesis eden istikrarlaştırıcı gücü pekiştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı günden bu yana oluşturduğu diplomatik ağa yeni ilişkiler eklemeye devam ediyor.

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen bu görüşmelere yönelik İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da açıklama geldi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diplomasi görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'güç' vurgusunda bulundu.

"ÜLKEMİZİN İSTİKRARCI GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR"

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız lider diplomasisine hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları istişare etti. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor. Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye'nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın, Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' anlayışıyla, bundan sonra da barış, istikrar, diyalogu teşvik etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kaydetti.









