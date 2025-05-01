Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkça ortaya koymuştur

AA & Ensonhaber

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'na yönelik açıklamalarıyla devleti ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İletişim Başkanlığı'nın görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar gördüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığı'nın doğru enformasyon akışını sağlayarak dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu, bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi vererek vatandaşlara gerçekleri ulaştırdığını belirten Altun, şunları ifade etti:

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir; ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır. İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, milli menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar. İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır.

"ÖZGÜR ÖZEL BİZİ YUHALATIP SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Altun, İletişim Başkanlığı'nın basın emekçilerinin haklarını gözettiğini, güvenli bir medya ekosistemi oluşturarak her daim onların yanında durduğunu, ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikayet edenler… İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur. Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARI

İletişim Başkanlığı'nın kendilerine gönderdiği notların içeriğinden bahsederek hükümeti eleştiren Özel, CHP'nin baskı altında olduğu ve AK Partili siyasilere ve gazetecilere İletişim Başkanlığı tarafından nasıl konuşmaları gerektiği konusunda talimatlar verildiği iddia etmişti.