Fahrettin Koca açıkladı! Kars Devlet Hastanesinin inşaasına bugün başlanıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni devlet hastanesinin ayrıntılarını anlatarak inşaasının başladığını duyurdu.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kitlendi.

Adayların seçim çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Bu süreçte ise AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projeler hayata geçiriliyor.

Sağlıkta çıtayı yukarı çeken hastaneler, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor. Tamamlanan hastanelerde ise memnuniyetler artıyor.

Türkiye sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.

Salgın ve afet facialarının ardından binlerce vatandaşa ulaşan sağlık sektörünün gelişmesi adına her gün yeni adımlar atılıyor.

Yeni devlet hastanesi yapılıyor

Bu kapsamda devlet hastaneleri yurt genelinde yükseliyor.

Bir yeni devlet hastanesinin daha inşaası başladı.

Kars'ta inşaasına başlanılan 500 yataklı devlet hastanesinin kapalı alanı 140 bin m². de hizmet verecek.

"Kars Devlet hastanesi inşaasına bugün başladık"

İnşaanın başladığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: