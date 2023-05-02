Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kitlendi.
Adayların seçim çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
Bu süreçte ise AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projeler hayata geçiriliyor.
Sağlıkta çıtayı yukarı çeken hastaneler, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor. Tamamlanan hastanelerde ise memnuniyetler artıyor.
Türkiye sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.
Salgın ve afet facialarının ardından binlerce vatandaşa ulaşan sağlık sektörünün gelişmesi adına her gün yeni adımlar atılıyor.
Yeni devlet hastanesi yapılıyor
Bu kapsamda devlet hastaneleri yurt genelinde yükseliyor.
Bir yeni devlet hastanesinin daha inşaası başladı.
Kars'ta inşaasına başlanılan 500 yataklı devlet hastanesinin kapalı alanı 140 bin m². de hizmet verecek.
"Kars Devlet hastanesi inşaasına bugün başladık"
İnşaanın başladığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
KARS DEVLET HASTANESİ İNŞAATINA BUGÜN BAŞLADIK. 500 yataklı. Kapalı alanı 140 bin m². 138 poliklinik, 16 ameliyathane, 33 diyaliz yatağı, 43 yenidoğan ve 78 erişkin yoğun bakım hizmetleriyle, KARS’lı hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunacak.