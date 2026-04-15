Faruk Acar'tan Kahramanmaraş açıklaması: Milletimizin başı sağ olsun

Önce Şanlıurfa sonra Kahramanmaraş...

Kentte bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na, bir ortaokul öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Yaşanan vahim olaya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Acar, şunları kaydetti:

"İLK ANDAN BERİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim hadiseyi ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Süreci yerinde koordine etmek, yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini yakından izlemek ve ailelerimizin, milletimizin yanında olmak üzere İçişleri Bakanımız, Millî Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız bölgeye hareket etmiştir.

YAYIN YASAĞINA UYMA ÇAĞRISI

Adli sürecin süratle ve titizlikle yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.



Ayrıca, soruşturmanın selameti için yayın yasağı kararı alınmış olup, kıymetli basın mensuplarımızın ve sosyal medya kullanıcılarımızın; ailelerimizin acısını ve toplumsal hassasiyeti de gözeterek etik değerlerle bağdaşmayan görüntüleri paylaşmamaları, teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri ve dezenformasyondan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.