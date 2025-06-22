Fatih Altaylı'nın eşinden yeni açıklama

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmış ve sabah saatlerinde soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti.

AK Parti ve iktidarı hedef alan söylemleri ile tanınan gazetecinin, 2 sayfalık ifade verdiği öğrenilmişti.

FATİH ALTAYLI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını öne süren Fatih Altaylı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FATİH ALTAYLI'NIN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Fatih Altaylı'nın tutuklanması sonrası Hande Altaylı, yaptığı paylaşım ile duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hande Altaylı, "Bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan bin kat iyidir. Çok şükür!" ifadesinde bulundu.

Söz konusu paylaşıma, kullanıcılar tarafından farklı yorumlar yapıldı.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle re'sen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: