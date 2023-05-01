Fatih Dönmez açıkladı! Petrol rezervi müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yakın zamanda büyük bir petrol müjdesi verileceğini, ilk değerlendirmelerin olumlu yönde olduğunu ve haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağını açıkladı.

İHA

Türkiye'de her geçen gün bir başka müjde duyuruluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu kez petrol rezervlerine yeşil ışık yaktı.

"Çok yakın zamanda büyük bir müjde verebiliriz"

Dün Eskişehir’de katıldığı bir programda “Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz” ifadelerini kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol rezervi hakkında bilgiler verdi.

Gabar Bölgesi’nde yapılan sondaj ve kuyu çalışmalarının neredeyse tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, saha çalışmalarının sonucu hakkında “İlk değerlendirmeler olumlu” dedi.

Güzel haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Bakan Fatih Dönmez, bölgede tespit edilen petrol rezervi hakkında daha net ve detaylı bilgilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

"An itibarıyla sondaj çalışmamız tamamlanmak üzere"

Sahada sondaj çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelerin olumlu yönde olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı: