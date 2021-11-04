Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfine yönelik açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi'ne video konferasla katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, zirvedeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile ilgili vereceği müjdeye değindi.

"MÜJDE VATANDAŞIN CEBİNE YANSIYACAK"

Dönmez, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de hidrokarbon aramalarına hız verildiğini söyleyerek "Şu anda Türkali-6 kuyusunda sondajlarımız devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk yarısında bu gazı insanımızla buluşturmak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız 'çok güzel bir müjde vereceğim' dedi. Bu müjde vatandaşın cebine yansıyacak. Bu sadece devlet kasasına değil, vatandaşımızın kasasına da doğrudan yansıyacak bir durum. Fiyat artışları ve arz kısıtlarını da kendi kaynaklarımızı buldukça daha da rahat yönetebilir hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi vatandaşın cebine yansıyacak VİDEO



"FİYAT ARTIŞLARINI KONUTLARA EN AZ YANSITAN ÜLKELERDENİZ"

Dönmez, enerji ürünlerinin sanayi sektörü ve günlük yaşamı çok fazla etkilediğini belirterek, "Elektriksiz ve doğalgazsız bir hayat düşünmemiz mümkün değil. Bunlarda kısıntıya gitmemiz de söz konusu değil. Bu fiyat artışlarını konutlara en az yansıtan ülkelerden birisiyiz. Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını hazineden karşılar hale geldik. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz. Daha iyi anlaşılması için faturadan örneklendirmek gerek. Elektriğe bu ay 150 lira ödediyseniz bu kadarlık kısmı da devlet kendi bütçesinden karşıladı." diye konuştu.

Doğalgazda da benzer durumun söz konusu olduğunu aktaran Dönmez, "Akaryakıta gelince, ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 117 oldu ama bunun çok az kısmını yansıttık. Eşel mobil uygulamasından kaynaklanan 50-60 milyar lira ÖTV'yi hazine almamış oldu." ifadelerini kullandı

"KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDIK"

Salgın şartlarının toplum üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletebilmek için destekler verildiğini vurgulayan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın da açılış konuşmasında belirttiği gibi bu yılı belki çift haneli büyümeyle kapatacağız. Elektrikte tüketim artışı yaklaşık yüzde 8-9, doğalgazda yüzde 20-22 bandında. Bu yıl 10 milyar metreküp daha fazla doğa gaz tüketilecek. Teknik altyapımız hamdolsun oldukça güçlü. Ülkeye giriş kapasiteleri ve giriş kapılarının artırılması sayesinde ciddi bir kapasiteye ulaştık." diye konuştu.

Dönmez, doğalgazda kaynak çeşitliliğini artırdıklarını dile getirerek, "Azerbaycan ile yeni bir kontrat yaptık. Rusya ve Gazprom ile yıl sonu bitecek bazı kontratlar vardı. Önümüzdeki yılın başından itibaren o kontratlar bir miktar artmak suretiyle artan talebi karşılamak üzere yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler sevkiyat plan programlarına uyduğu takdirde inşallah doğal gazda ve elektrikte biz bir sıkıntı yaşamadan atlatmış olacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'MÜJDE' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji olayında birçok sıkıntıyı aştığını belirterek "Karadeniz'de doğalgaz olayında attığımız adımı; neticelendirdiğimiz anda, doğalgazı çıkardığımız anda müjdeyi vereceğim. O doğalgaz sadece devletin değil vatandaşımızın da kasasına girecek." ifadelerine yer vermişti.