Fatih Erbakan: Milli Görüş siyaseti Allah rızası için yapılan bir siyasettir Sultangazi'de konuşan Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan seçim mesajı geldi. Erbakan, "Milli Görüş siyaseti makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için yapılan bir siyasettir" dedi.

AA

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kadim Dostlar Buluşması'nda Sultangazililerle buluştu.

"Böyle bir sistemin pratikte yürütülmesi, işletilmesi mümkün değildir"

Konuşmasında Millet İttifakı'nı eleştiren Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

8 başlı bir yönetim sisteminin belirsizliğine, macerasına, kaosuna Türkiye'nin sürüklenmemesi önemli gerekçelerden bir tanesi. Çünkü 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı bir de Cumhurbaşkanı 8 kişi ve oy birliği ile karar alacağız diyorlar. Herkesin mutlaka onayı olacak. Böyle bir sistemin pratikte yürütülmesi, işletilmesi mümkün değildir. Bizim Ak Parti'yle ittifaka girerken karşılıklı olarak imzaladığımız mutakabat belli. Bu mutabakat metnindeki hususlar, maddeler bizim Yeniden Refah Partisi olarak 5 seneden beri her konuşmamızda, parti programımızda ifade ettiğimiz hususlardır. Bu hususların mutabakatta yer alması bizler için bir ümit olmuştur. Bunların bir an evvel uygulanması ve milletin derdine derman olunmasına vesile olmak maksadıyla böyle bir karar alındı.

"Herkesin kendi hayatı dedi yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı"

LGBT konusuna da değinen Erbakan şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı adaylarının LGBT Türk aile yapısını bozar mı sorusuna yanıtını biliyorsunuz. Ne münasebet efendim niye bozsun bu gayet doğal bir şey. Herkesin kendi hayatı dedi, geçti. Yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları, çok afedersiniz eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz dediklerinde, efendim çok doğal bir şey herkesin kişisel tercihi, özel hayatı ama toplum henüz buna hazır değil cevabını verdi. Cevaba bakar mısınız. Toplum hazır hale gelse veya biz toplumu hazır hale getirsek bunların nikahları da kıyılabilir, gayet doğal herkesin kendi tercihi.

"Biz siyaseti Allah rızası için yapıyoruz"

Partisinin meclise girmesi gerektiğini söyleyen Erbakan açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:

Yine Milli Görüş siyaseti makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için yapılan bir siyasettir. Ticaret olarak değil ibadet olarak yapılan bir siyasettir. Şimdi yeniden bu hassasiyetin, bu anlayışın mecliste olması son derece büyük önem arz ediyor. Ne için önem arz ediyor? Milletimiz için önem arz ediyor. Böyle bir partinin mecliste olması yapıcı, yerli, milli bir muhalefet yapması amacıyla iktidarın da hükümetin de faydasınadır. Çünkü doğru yaptığı işlerde ona destek olmak, arka çıkmak, eksikler göründüğünde bunların tamamlanması için, yapıcı bir şekilde bu eksikleri bildirmek, uyarmak, hayırlara vesile olmak, öncüsü olmak. Şu anda mecliste yapıcı bir muhalefet yok iktidar ne yaparsa yapsın yanlıştır anlayışıyla muhalefet yapılıyor. Doğru da yapsa aynı yanlış da yapsa aynı. Bunlar ne yaparsa yapsın yanlış. Neden çünkü bu iktidar gitsin. Bunun yerine ben geleyim. Gözü başka bir şey görmüyor. Biz YRP olarak aile ve sosyal politikalar alanındaki yuva yıkan batıdan ithal düzenlemelerin, yasaların ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz. Bir garabet halindeki bu yasaların, bu düzenlemelerin aile yapımıza, kültürümüze uygun bir hale, hukuka uygun bir hale getirilmesi lazım.

"Çocukları sadece eğitimle ıslah ederseniz yeterli olmaz"

Erbakan eğitim konusuna da değindi ve şu ifadeleri kullandı: