Fatih Erbakan: Milli görüşü iktidara taşıyacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya il kongresine katıldı. Erbakan, "Omuz omuza çok büyük zaferlere hep birlikte yürüyeceğiz. Milli görüşü iktidara taşıyacağız" dedi.

Partisinin Malatya il kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kentteki bir otelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, konuşmasının başında, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasına değinerek, "Hayatını kaybeden kıymetli emekçi işçi kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı olarak kurtulan tüm işçilerimize de Cenabı Allah’tan acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah, bir daha böyle facialar yaşatmasın. Gerekli tedbirleri zamanında, yerinde almayı nasip eylesin." dedi.

Bölgeye bir heyet gönderdiklerini kaydeden Erbakan, vatandaşların acısına ortak olup, gerekli incelemeleri yaparak, raporlaştıracaklarını söyledi.

"Milli görüşü iktidara taşıyacağız"

Erbakan, üye sayılarının her geçen gün arttığını ifade ederek, "Amerika’ya gidip, kapalı kapılar arkasında söz vererek, söz alarak değil, televizyon ve gazetelerin cilalayıp, parlatmasıyla değil, milyon dolarların gücüyle değil, parayla, zorla, yoklama alarak, üye yapıp salon doldurarak değil, hanım kollarımızın yazın 40 derece güneşin altında üye stantlarında akşama kadar nöbet tutmasıyla bu noktaya geldik. Gençlik kollarımızın eksi 10 derece soğuk havada çalışmalarıyla bu noktaya geldik. Teşkilatlarımızın yağmur, kar, soğuk demeden sabahtan akşama kadar gayret etmesiyle bu noktaya geldik. Yeniden Refah bu noktaya tırnaklarıyla sökerek geldi. Omuz omuza çok büyük zaferlere hep birlikte yürüyeceğiz. Milli görüşü iktidara taşıyacağız. Erbakan hocamızın gösterdiği hedefe birer birer ulaşacağız." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti, 8 saat rtadan kayboldu"

Muhalefetteki partileri de eleştiren Erbakan, "6 tane birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37. kez toplantı yapmışlar. 6 aydan beri konuşuyorlar sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları kaynak paketi var mı? Bunları geçtim, bir cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyamadılar. 6 masanın başında bir de masanın altında HDP, 7 ortak 6 aydır ortaya hiçbir şey koyamıyorlar. Masanın en güçlü ortağı Kılıçdaroğlu, kaçar gibi Amerika’ya gitti ve orada tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu, uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor; bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz? Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız? Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz? Malumunuz CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da seçilir seçilmez Londra'ya gitmişti. İngiltere Büyükelçisiyle de gizli, kapaklı balık yediği ortaya çıktı. Niçin gizli saklı iş yapıyorsunuz, bu aziz milletten sakladığınız nedir? Milletimiz bu sorunların cevabını merak ediyor. Biz mili görüşüz. Yolu Amerika’dan geçmeden iktidar olan bir hareketiz." şeklinde konuştu.

Erbakan, 6'lı masanın 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili açıklamasına da değinerek, "İlk yapacağı iş İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olan bir yapıdan bu millete, ülkeye hayır gelir mi?" dedi.