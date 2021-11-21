Fatih Erbakan'dan babasına: Keşke o da bu heyecanı yaşasaydı

Fatih Erbakan'dan babasına: Keşke o da bu heyecanı yaşasaydı

Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunun üçüncü yılına özel düzenlenen programda konuşan Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ı anarak “Keşke o da bu heyecanı yaşasaydı” dedi.

Yeniden Refah Partisi, kuruluşunun üçüncü yılına özel program İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi (MKM)’de gerçekleşti.

Katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, “Bu günleri görebildiğimiz için Allaha şükürler olsun. 52 yıllık geçmişe sahip olan ve bugün,3’üncü yaşına giren partimizin yıl dönümünde, dünyanın başşehri İstanbul’dayız. Burada bizimle olan herkese ve özellikle de ikinci kırk yılın gençlerine, gençlik teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“KEŞKE O DA BU HEYECANI YAŞASAYDI”

Salonda yaşanan heyecanı gördüğünde aklına merhum Necmettin Erbakan’ın geldiğini belirten Dr. Fatih Erbakan, “Keşke o da bu heyecanı yaşasaydı. Merhum Erbakan’ın kurduğu 4 partisi haksız yere kapatılmasına rağmen beşincisini kurarak her zaman yoluna devam etti. Amaçlarından asla vazgeçmedi. Dünyadaki oyunları çok iyi bilip, analiz ediyordu. O her zaman milli görüşçünün nefsini terbiye eden insan olduğunu söylerdi.” diye konuştu.

“81 İLDE, 900’DEN FAZLA İLÇEDE VARIZ”

Partilerini kurarken para, tank, top, tüfekle değil imanla hareket edip kazandıklarını belirten Dr. Fatih Erbakan, “17 Kasım 2019’da partilerini kurarak ne kadar güzel ve doğru adım attığımızı anladım. 81 ilde 900’den fazla ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık. Hakkâri’den Çanakkale’ye, Sinop’tan Antalya’ya kadar bereket ile kalkınmanın sembolü olan başak ve ahlak ve maneviyatın sembolü olan hilalle bezenmiş bayraklarımızla 81 ilimizi bugün itibariyle kuşatmış durumdayız.” açıklamasını yaptı.

‘PARLAYAN YILDIZ OLACAĞIZ’

Yaklaşık 200 bin kadar resmi üyeleri olduğunun altını çizen Dr. Fatih Erbakan, partilerinin Türk siyasetinde büyüyen ve parlayan yıldız olacağını dile getirdi.

Dr. Erbakan, “Sadece üye ve gönüllülerimizin fedakârlıklarına bağlı olmasına rağmen bu mesafeyi almış olmamız büyük başarıdır.” dedi.

“AHİRETÇİ SİYASET ANLAYIŞINI BENİMSEYECEĞİZ”

“Kuvveti değil, hakkı üstün tutacağız, dünyacı değil ahiretçi siyaset anlayışını benimseyeceğiz” diyen Erbakan, şöyle devam etti:

“Materyalist değil maneviyatçı siyasi inancı benimseyeceğiz. Biz her zaman karşımızdaki kim olursa olsun doğruya doğru, yanlışa da yanlış dedik. Doğruyu rakibimiz de yapsa yanında olduk. Bu şekilde devam edeceğiz.”

“ELEŞTİREL DEĞİL, ÇÖZÜM ODAKLIYIZ”

Ayrıca parti olarak sadece eleştirel olmayacaklarını ifade eden Dr. Fatih Erbakan, “Çözüm de sunacağız. Gençlerimizi de her zaman ön planda tutacağız. İlk sloganımız olan ‘burada gelecek var’ da bunu yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.