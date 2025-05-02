İHA

İstanbul'u 1453 yılında fetheden Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han için vefatının 544'üncü yıl dönümünde, Fatih Camii Haziresindeki kabri başında tören düzenlendi.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

"RABBİM CENNETİYLE MÜŞERREF KILSIN"

Anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı.

Kur'an tilavetinin ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş tarafından hatim duası yapıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi:

Şehrimizin Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet Hanı, vefatının 544'üncü ölüm yıl dönümünde müftülüğümüzüm koordinesinde Vakıflar Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz iş birliğiyle hatimler okutuldu.



Bugün de biz yöneticiler olarak hatim duası yapmak için geldik. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Rabbim cennetinde buluştursun.



Bu vesileyle bu topraklar için şehit düşmüş şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu memleketin sonsuza kadar Müslüman-Türk yurdu olması için rabbimden dua niyaz ediyoruz.

"ŞANLI ORDUMUZU DA RAHMETLE ANIYORUZ"

Anma programıyla ilgili konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, şu sözleri kullandı:

Burada kıymetli hocalarımızın Kur'an tilavetleri ardından İstanbul Müftümüzün duasıyla Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine şükranlarımızı sunmuş olduk.



Efendimizin o kutsal müjdesine mazhar olmuş ve yine ne güzel asker diye övünmüş şanlı ordumuzu da rahmetle anıyoruz.



Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize bırakmış olduğu İstanbul emanetine de sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

"ONLARIN BİZE EMANETİ OLAN İSTANBUL'UMUZU HATIRLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Keskin, şu ifadeleri kullandı: