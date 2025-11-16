Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi: Otel mühürlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek Ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Böcek Ailesi'nin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti.

Fatih'te Böcek Ailesi'nin kaldığı otelde dün sabah saatlerinde de 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri otele gelerek incelemelerde bulundu.

Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.

İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek.

Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Polisin oteldeki incelemeleri gün boyunca sürdü. Ekipler, otelde detaylı incelemeler yaparken çalışmalar, akşam saatlerinde sona erdi. Oteldeki müşteriler ise tahliye edildi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Diğer yandan, Böcek Ailesi'nin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde, polis ekipleri inceleme başlattı.

Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, oteli mühürledi.