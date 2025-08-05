Fatma Şahin gençlere seslendi: Üniversite hayatını Gaziantep’te yaşamaya davet ediyorum

YKS sınavının ardınan milyonlarca öğrenci, tercih süreci için kolları sıvadı.

Tercihlerin başlamasının ardından da gözde üniversite şehirlerden birisi olan Gaziantep'in başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlere seslendi.

X üzerinden bir video paylaşan Fatma Şahin, "Başkanım biz Gaziantep'e neden gelelim?" sorusuna Gaziantep Üniversitesi önünden cevap verdi.

"Üniversite tercihi yapacak sevgili kardeşlerim, Seni üniversite hayatını Gaziantep’te yaşamaya davet ediyorum." diyen Şahin, paylaşımına şu notu düştü;

"HER ZAMAN YANINDA OLACAK BİR ABLAN VAR"

Çünkü bu şehirde seni anlayan, bir derdin olduğunda kapısını çalabileceğin, her zaman yanında olacak bir ablanız var :) - Gaziantep, LGS ve YKS’de Türkiye’nin en başarılı şehirlerinden biri.



- 4 güçlü üniversitemiz var.



- Su, ulaşım ve doğalgazda öğrenciye özel indirimler yapıyoruz.



- 73 sosyal tesisimizde size özel fırsatlar sunuyoruz.



- Kültür, tarih, lezzet, güzel insanlar ve hoşgörü, hepsi burada bir arada.

"EVİNDE OKUMA İMKANI SUNUYORUZ"

En önemlisi; Gaziantep’e bir kez gelen, ne demek istediğimi hemen anlar. Çünkü burası herkesin kendini evinde hissettiği bir şehirdir. Biz size gurbeti değil, evinde okuma imkânını sunuyoruz :)

"KÜLTÜR ORTAMINDA YAŞAYACAKSINIZ"

Başkan Şahin, şehrin dört üniversiteye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, Gaziantep’in eğitim kapasitesiyle olduğu kadar kültürel ve sosyal altyapısıyla da öğrencilere güçlü bir yaşam alanı sunduğunu belirtti.

Şahin, “Gaziantep’i tercih ettiğinizde, uluslararası vizyona sahip üniversitelerde eğitim alırken aynı zamanda 22 müze ve 5 antik kent ile iç içe bir kültür ortamında yaşayacaksınız” dedi.

Gaziantep’in sosyal yaşam açısından öğrencilere geniş fırsatlar sunduğunu ifade eden Şahin, GASMEK bünyesindeki yabancı dil ve meslek kursları, toplam 42 sosyal tesis, Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezlerinden biri ve yaygın spor altyapısının aktif şekilde öğrencilerin kullanımına açık olduğunu söyledi.

YENİ BİR ULAŞIM SİSTEMİ DE YOLDA

Şahin, öğrencilere sağlanan sosyal desteklere de değinerek, şehirde devlet ve özel yurt kapasitesinin yeterli olduğunu, öğrenci evlerinde ise su başta olmak üzere bütçeye uygun indirimlerin sağlandığını aktardı. Ulaşımda da yeni bir abonelik sistemine geçileceğini ve bu konuda bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

YAYINIMIZDA, ÜNİVERSİTE ŞEHRİ GAZİANTEP'TEN BAHSEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Ensonhaber'in Youtube kanalına konuk olan Fatma Şahin, Gaziantep'in tam bir üniversite şehri olduğunu söylemiş ve öğrencilerin istediklerine de kolayca ulaşabileceklerini belirtmişti;

Biz küçük İstanbul'uz. Neden İstanbul'u tercih ediyorsunuz? Bunun cevabı gençlerde çok belli. Hem iyi üniversitede eğitim yapmak istiyor hem 4 üniversite var 2 vakıf üniversitesi var.



Sanka Üniversitesi, Hasan Kalyoncu, 2 tane de devlet üniversitesi var. Ama geldiği zaman da sosyal ve kültürel hayat istiyor. Sosyal ve kültürel hayatta ulaşılabilirlik istiyor.



Kurduğumuz şehir tiyatroları, açtığımız müzeler, yaptığımız yeşil doku, macera parkları. Bir genç İstanbul'a geldiğinde ne bulmak istiyorsa sosyal ve kültürel yaşam adına hepsini Gaziantep'te bulabiliyor.

"KARAR VERMEDEN ÖNCE GAZİANTEP'İ GÖRÜN"