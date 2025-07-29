Fatma Şahin tarımda "Gaziantep" modelini anlattı: Yeni bir üretim devrimine imza atıyoruz

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, herkese örnek olacak bir modelden bahsetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarladan ürünlerini toplayan vatandaşlara yardımcı oluyor ve hiçbir aracı olmadan ürünlerin pazarda satılmasını sağlıyor.

Bu yöntemin detaylarını paylaşan Fatma Şahin, "Gaziantep Modeli ile yeni bir üretim ve tazelik devrimine imza atıyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"GEÇTİĞİMİZ YIL DENEDİK VE BAŞARI ELDE ETTİK"

Halkımızı aracıların, komisyoncuların insafına bırakmadan, DOĞRU ÜRÜN, DOĞRU FİYAT ARACISIZ, KOMİSYONCUSUZ TARLADAN HALKA diyoruz.



Bu modelle, çiftçimizin tarlasında alın teriyle yetiştirdiği ürün, en taze haliyle halkımıza ulaşıyor. Hem üreticimiz kazanıyor hem vatandaşımız uygun fiyata kaliteli ürüne erişiyor.



Geçtiğimiz yıl denedik, büyük başarı elde ettik. Bu modeli 5 noktada kalıcı hale getirdik. Bu başarı Gaziantep’in üreten ve paylaşan belediyecilik anlayışı ile bize inanan çiftçilerimizin eseridir.

"BU MODELİ YAYMAK İÇİN KARARLIYIZ"

İlan ediyorum; bu bir niyet ve kesin bir irade beyanıdır. İşini hakkıyla yapan halci, aracı, komisyoncu kardeşlerim dahil kimsenin ekmeğinde gözümüz yok ama halkımızın hakkını savunmak ilk önceliğimiz. Herkes işini “bir alternatifi olduğunu bilerek” yapsın istiyoruz. Bu modeli, genele yaymak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.

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