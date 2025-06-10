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Haber Merkezi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Bugün Manisa'da düzenlenen cenaze töreni, duygusal anlara sahne oldu.

TÖRENE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Törene; Zeyrek'in ailesi, yakınları, meslektaşları, siyasi temsilciler ve binlerce vatandaş katıldı.

Kalabalık, Zeyrek'in anısını yaşatmak için tabutun üzerine kırmızı karanfillerle dolu çelenkler bırakırken, törende hüzün hakim oldu.

TABUTU GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TAŞINDI

Zeyrek'in kızlarının tabut başında gözyaşı döktüğü anlar yürek burktu.

Bir kızının tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulduğu dakikalar, törene katılanların duygusal tepkilerine de yansıdı.

BABALARINA TABUTU BAŞINDA VEDA ETTİLER

Diğer kızının ise küçük yaştaki çocuğuyla birlikte tabutun başında durduğu ve başsağlığı dileyen kalabalığın arasında yer aldığı görüldü.

Küçük çocuk, elinde bir oyuncak tutarken annesinin omzuna yaslandı.

Kızları, babalarına burada gözyaşları içerisinde veda etti.

TÖRENE DUALAR VE ALKIŞLAR EŞLİK ETTİ

Cenaze namazı, yoğun katılımın olduğu bir ortamda kılınırken törene katılanlar, Zeyrek'e veda etmek için sıraya girdi.

Törende, Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu çelenkler ve pankartlar dikkat çekti.

Cenaze korteji, dualar ve alkışlar eşliğinde hareket etti.

ZEYREK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Defnedilme süreci ise sessiz bir şekilde tamamlanarak Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılanlar arasında, Zeyrek'in siyasi ve iş dünyasındaki dostları da yer aldı.

Çeşitli belediye başkanları, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, törene katıldı.