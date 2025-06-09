AA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten acı haber geldi.

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu ve 70 dakika sonra kalp, yeniden çalıştırıldı.

Ancak Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti..

ANİ KALP DURMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, Zeyrek'in tedavisinin cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde sürdüğünü söyledi.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM"

Topçu, "Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

Cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.