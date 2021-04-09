FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl hapis cezası

Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Yusuf Bekmezci, terör örgütü yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci'yi gözaltına almıştı.

Tutuklu Yusuf Bekmezci hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

FETÖ'cü Bekmezci'nin hakkında hazırlanan iddianamede, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtilmişti.

Şubat ayındaki duruşmasında daha önce yaptığı savunmalarını tekrar eden ve hakkındaki suçlamaları reddeden Bekmezci, "Neden burada olduğumu bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

FETÖ ELEBAŞIYLA İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Fetullah Gülen'le olan yakınlığıyla dikkat çeken Bekmezci, "Fethullah Gülen'i tuttum, çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim.” sözleriyle de gündeme gelmişti.

Yusuf Bekmezci'nin Fetullah Gülen'le ilgili şaşırtan sözleri

CEZASI BELLİ OLDU: 17 YIL HAPİS YATACAK

Bekmezci'nin bugün ise İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

Sanık Bekmezci, devletine ve milletine her zaman hizmet ettiğini ileri sürdü. Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçun vasıf ve mahiyetinden bihaber olduğunu savunarak, "Verdiğiniz beraat ya da cezayı da anlamayacaktır, alzaymır hastalığı vardır. Fetullah Gülen hakkında 'İnsani yönden severim ama yaptıklarını bilmem' demiştir. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yurt dışına kaçma imkanı vardı ama kaçmamıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.